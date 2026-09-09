Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Alcanza el 82% de su Capacidad por Lluvias

Las autoridades dieron a conocer el nivel de almacenamiento de agua en las presas que conforman el sistema hídrico

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias elevan el Sistema Cutzamala al 82.89% de su capacidad. Conagua reporta mejoras en las presas clave. ¿Qué significa esto para el suministro de agua en CDMX y Edomex?

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Nivel del Cutzamala Hoy Alcanza el 82% de su Capacidad por Lluvias, Informa Conagua sobre las Presas del Sistema