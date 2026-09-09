Sistema Cutzamala Alcanza el 82% de su Capacidad por Lluvias

Durante los últimos días se han registrado lluvias en diferentes estados del país, lo que beneficia la captación de agua en presas. Es por eso que en N+ te decimos cómo está el Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del líquido vital en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Cutzamala está al 82.89 de su capacidad.

Cabe destacar que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que este día habrá lluvias en la CDMX y Edomex, con posibles descargas eléctricas.

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento actual de 648,660,000 de metros cúbicos de agua, de acuerdo con el actual reporte del 7 de septiembre.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 87.04% de su capacidad, con 343.288 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 81.51% de su capacidad, con 151.392 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 76.08% de su capacidad, con 153.980 millones de metros cúbicos.

El pasado mes de agosto, el Sistema Cutzamala alcanzó el 81.05% de su capacidad. Mientras que en el mismo mes del 2025 llegó al 73.44%.

Con información de N+

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