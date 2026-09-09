Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora
El imputado presuntamente le causó lesiones a la víctima con un objeto mientras estaba atada de pies y manos, hasta provocarle la muerte
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El imputado presuntamente le causó lesiones a la víctima con un objeto mientras estaba atada de pies y manos, hasta provocarle la muerte
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En Cajeme fue vinculado a proceso Juan Francisco 'N', tras ser investigado por el homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Ana Lilia 'N'.
Los hechos ocurrieron el 15 de agosto pasado, en el domicilio ubicado en calle 16 de Septiembre, entre Mauricio Luna y Quintana Roo, de la colonia Lázaro Mercado.
Mientras la víctima estaba atada de pies y manos fue agredida con un objeto hasta causar las lesiones que provocaron su muerte, para después llevar su cuerpo hasta la calle Los Giralores, en la colonia conocida como "Machi" López.