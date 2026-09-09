Seguridad

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora

El imputado presuntamente le causó lesiones a la víctima con un objeto mientras estaba atada de pies y manos, hasta provocarle la muerte

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio en Cajeme, SonoraSujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora. Foto: FGJE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+