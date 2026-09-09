Seguridad

Familias de Altamira Retienen a Personal de la CFE y COMAPA Tras 4 Días Sin Luz

De acuerdo con los habitantes de la Privada Luna, la falla presuntamente se originó cuando personal de COMAPA realizaba trabajos para reparar una fuga de agua

Familias de Altamira Retienen a Personal de la CFE y COMAPA Tras 4 Días Sin LuzFamilias de Altamira Retienen a Personal de la CFE y COMAPA Tras 4 Días Sin Luz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecinos de Valle Dorado en Altamira, sin luz por 4 días, retienen a personal de CFE y COMAPA. La interrupción afecta a 60 familias, incluyendo adultos mayores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+