Familias de Altamira Retienen a Personal de la CFE y COMAPA Tras 4 Días Sin Luz

Familias del fraccionamiento Valle Dorado, en Altamira, retuvieron a personal de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, luego de permanecer cuatro días sin energía eléctrica.

De acuerdo con los habitantes de la Privada Luna, la falla presuntamente se originó cuando personal de COMAPA realizaba trabajos para reparar una fuga de agua y habría dañado un cableado eléctrico subterráneo.

"Nosotros, nos quedamos cada 15 días, consecuentemente a partir de ahí y vienen ellos y la reparan poniéndole un mejoralito y se vuelven a ir. Aparte tardan muchísimo porque Altamira no cuenta con CFE subterráneos tienen que mandarnos a traer De Tampico y nos tienen hasta las 2:00 3:00 de la tarde, esperándolos sin Luz.", Sari, vecina afectada

Los vecinos señalaron que alrededor de 60 familias permanecieron afectadas por la interrupción del suministro, entre ellas adultos mayores y personas que requieren mantener medicamentos bajo refrigeración.

"El detalle está de consecutivamente, vamos a tener esas fallas que nos va a pagar los equipos, nadie nos va a venir a remediar, y pues imagínate pagar el refri y todo lo que necesiten. Los vecinos no se van a hacer responsables", Irene Cortez, vecina afectada

Al manifestar su inconformidad, también aseguraron que esperan este problema quede resuelto o planean cerrar las oficinas de la CFE como manera de protesta para que les sea restaurado el servicio de energía eléctrica lo más pronto posible.

Tras el altercado, trabajadores de la CFE y de COMAPA se comprometieron en realizar los trabajos de reparación.