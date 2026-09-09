Detienen a Hombre por Presuntamente Matar a su Madre en Torreón, Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el presunto feminicidio de una mujer adulta mayor, quien perdió la vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Vencedora en la ciudad de Torreón.

Los hechos ocurrieron en una vivienda localizada sobre Prolongación Calzada Colón, donde se reportó un caso de violencia familiar que movilizó a distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte recibido a través del sistema de emergencias, un vecino alertó sobre una agresión en contra de una mujer de 78 años, identificada como María González. Según los primeros informes, su hijo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna droga, la habría agredido físicamente y provocado una grave lesión en la cabeza.

Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer, además de que localizaron una lesión con exposición de masa encefálica. El presunto responsable fue detenido en el sitio y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica del detenido.