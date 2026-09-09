Seguridad

Detienen a Hombre por Presuntamente Matar a su Madre en Torreón, Coahuila

El hombre quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de los narcóticos, agredió a la mujer y le causó una grave herida en la cabeza

Detienen a Hombre por Presuntamente Matar a su Madre en Torreón, CoahuilaAutoridades atendieron el caso de un reporte por violencia familiar en la colonia Vencedora. Foto: N+

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