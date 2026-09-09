Vinculan a Proceso a Chofer que Atropelló a Mujer y su Nieto en Tlaquepaque

Fue vinculado a proceso el conductor del camión de la ruta 616 por su probable responsabilidad en la muerte de una mujer y su nieto, quienes fueron atropellados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Se trata de Manuel ‘N’, quien iba conduciendo la unidad del transporte público el 31 de agosto, y atropelló al menor y a su abuela sobre el cruce de las calles Juárez y Av. Niños Héroes, en la colonia Rancho Blanco.

La Fiscalía de Jalisco informó que a partir de los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, durante la audiencia celebrada el 8 de septiembre, un juez determinó que el imputado deberá enfrentar un proceso penal por los delitos de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas.

Como parte de la resolución judicial, el juez impuso a Manuel ‘N’ la medida cautelar de prisión preventiva justificada por seis meses, además, la autoridad judicial determinó el embargo precautorio del vehículo involucrado por un plazo inicial de 60 días.

Cabe recordar que los fallecidos fueron identificados como Irma Yolanda Rosales y su nieto Anthuan de Jesús Delgadillo, de 10 años.