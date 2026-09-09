Seguridad

Vinculan a Proceso a Chofer que Atropelló a Mujer y su Nieto en Tlaquepaque

Al conductor de la ruta 616 del transporte público se le impuso la medida de prisión preventiva justificada por seis meses

Policía de TlaquepaqueFue vinculado a proceso el conductor que atropelló a una mujer y su nieto en Tlaquepaque. Foto: N+

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Conductor de la ruta 616 enfrenta proceso penal por atropellar mortalmente a abuela y nieto en Tlaquepaque. Prisión preventiva por seis meses

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