Detienen a Segundo Implicado en Homicidio de Juan David en Mexicali, BC

La investigación por el homicidio de Juan David Ballesteros dio un nuevo giro con la detención de un segundo presunto involucrado, identificado como José Ulises, hermano de Paúl Ignacio “N”, quien previamente había sido señalado por la Fiscalía General del Estado como probable responsable del crimen.

El nuevo detenido enfrenta cargos por homicidio calificado y robo de vehículo, relacionados con los hechos ocurridos el pasado 17 de mayo, cuando Juan David, de 21 años, fue atacado a balazos durante una supuesta compraventa de un automóvil de una marca alemana en Mexicali.

De acuerdo con la teoría de investigación de la Fiscalía General del Estado, ambos hermanos habrían tenido participación en el homicidio.

La detención tomó por sorpresa a los familiares de Juan David, quienes señalaron que se enteraron inicialmente a través de redes sociales y posteriormente fueron notificados sobre la audiencia inicial.

Familiares de la víctima aseguraron que durante semanas acudieron de manera constante ante las autoridades para solicitar información sobre el avance de las investigaciones; sin embargo, señalaron que únicamente recibían como respuesta que no había novedades en el caso.

La familia reiteró su exigencia de justicia por Juan David y pidió que las investigaciones permitan esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas en su muerte.

Por el momento, las autoridades continúan con el proceso legal contra los dos hombres señalados por su presunta participación en el homicidio.

Información David Mena

APG