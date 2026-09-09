Seguridad

Detienen a Segundo Implicado en Homicidio de Juan David en Mexicali, BC

Un segundo hombre, hermano del primer imputado, fue presentado ante un juez por su presunta participación en el crimen ocurrido durante una supuesta compraventa de un vehículo

Detienen a Segundo Implicado en Homicidio de Juan David en Mexicali, BCDetienen a Segundo Implicado en Homicidio de Juan David en Mexicali, BC | Foto: N+

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