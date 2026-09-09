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‘Cambiar Nuestro Nombre No Será Fácil’, Dice Gobernadora de Nuevo México

La mandataria estatal enfatizó que solo los habitantes de la entidad poseen la facultad exclusiva para alterar la denominación territorial

‘Cambiar Nuestro Nombre No Será Fácil’, Dice Gobernadora de Nuevo MéxicoFoto: AP

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Gobernadora Lujan Grisham defiende el nombre de Nuevo México, destacando su historia de 400 años. Solo los ciudadanos pueden decidir sobre cambios.

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