Accidentes

Veladoras de Altar Provocan Incendio en Tres Casas de Torreón, Coahuila

Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el siniestro mediante una llamada al 911

Veladoras de Altar Provocan Incendio en Tres Casas de Torreón, CoahuilaEl incendio provocó graves daños a la infraestructura de las casas. Foto: N+

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