Veladoras de Altar Provocan Incendio en Tres Casas de Torreón, Coahuila

Las veladoras colocadas en un altar dedicado a un niño identificado como Fidencio presuntamente provocaron un incendio que se extendió a tres casas de la colonia Valle Rosita, en la ciudad de Torreón, dejando daños en la infraestructura.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el siniestro mediante una llamada al Sistema de Emergencias 911. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en el altar ubicado al interior de una de las viviendas de la calle Clara Córdoba y posteriormente se extendió hacia otros dos inmuebles.

Durante el incendio, las familias que se encontraban en las tres propiedades lograron evacuar los domicilios antes de que las llamas avanzaran, por lo que pudieron ponerse a salvo y evitar posibles afectaciones a su integridad física.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores necesarias para controlar el fuego. Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de auxilio lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio continuara extendiéndose a otras viviendas de la zona.