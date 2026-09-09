Multihomicidio en Atizapán: Qué es una Caja Fría y Por Qué Fue Clave en el Crimen

El asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, de la banda “Camilo Séptimo”, su familia, una colaboradora y su mascota "Nala", sigue bajo investigación de las autoridades. Este miércoles los dos presuntos implicados en el crimen fueron vinculados a proceso.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron presentados ante la Autoridad Judicial en una audiencia en el Penal de Barrientos. La Fiscalía del Estado de México presentó alrededor de 70 datos de prueba contra Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N', entre ellos videos, testimonios, peritajes y objetos asegurados.

Entre esos datos de prueba, se encuentra una “caja fría”, por la cual, presuntamente, Diego “N”, identificado como socio de Jonathan, acudió a la vivienda de la víctima, según la carpeta de investigación.

“Se cuenta con información de que los activos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en ‘criptomonedas’”, indicó la Fiscalía.

La caja fría, también conocida como cold wallet o hardware wallet, es un dispositivo físico (similar a una USB) que está diseñado para guardar contraseñas sin necesidad de conectarse a internet. Dichas claves son indispensables para hacer transacciones de criptomonedas como Bitcoin.

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Entonces, si una persona requiere mover el dinero, tiene que conectar el dispositivo a un equipo, ingresar el PIN y confirmar la transacción.

La Fiscalía estatal refiere que la caja fría, que se encontraba en el inmueble donde fueron halladas sin vida las personas, contenía “cantidades millonarias de dólares en bitcoins”. Además, Diego Sebastián acordó con su cómplice la entrega de 2 millones de pesos “por la ayuda”, una vez que se obtuviera la caja fría para hacer las transferencias.

Luego de presuntamente asesinar a Jonathan Meléndez, su esposa embarazada Ana Paula Barragán, su hija Sofía, así como a una colaboradora de la familia, identificada como Aleyda Romero, y la mascota "Nala", Diego Sebastián “N” habría acudido a cenar tacos a un restaurante de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

De ser hallados culpables, los investigados podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima. En el caso de Ana Paula, quien tenía 4 meses de gestación, los señalados podrían obtener de 5 a 10 años de cárcel por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación.

Finalmente, sobre el delito de maltrato o crueldad a los seres sintientes, podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

EPP