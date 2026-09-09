Yuridia Dará Concierto en Reynosa, Tamaulipas por Fiestas Patrias 2026

Reynosa se prepara para celebrar el 216 Aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de México con una gran fiesta mexicana que reunirá a familias y visitantes en la Plaza Principal.

Los festejos se llevarán a cabo el próximo 15 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde, con una noche llena de tradición, música y celebración.

Como parte del programa, se contará con la presentación de la cantante Yuridia, quien será una de las principales atracciones de esta celebración.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en esta tradicional fiesta patria y reunirse para celebrar juntos una de las fechas más importantes para México.

Por otra parte, la ciudad de Nuevo Laredo se alista para conmemorar el Grito de Independencia con una fiesta mexicana que tendrá como invitados musicales a Los Tucanes de Tijuana y Grupo LMT.

El festejo se realizará el próximo 15 de septiembre, a partir de las 7:00 de la noche, en la Explanada del Palacio Federal, donde se espera la concentración de familias para conmemorar las fiestas patrias.