Sociedad

Yuridia Dará Concierto en Reynosa, Tamaulipas por Fiestas Patrias 2026

Los festejos se llevarán a cabo el próximo 15 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde en la plaza principal

Yuridia Dará Concierto en Reynosa, Tamaulipas por Fiestas Patrias 2026Yuridia Dará Concierto en Reynosa, Tamaulipas por Fiestas Patrias 2026. Foto: Yuridia

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Este 15 de septiembre, Reynosa celebra el 216 Aniversario de la Independencia. Disfruta de una noche llena de tradición y música con Yuridia en la Plaza Principal desde las 6 PM.

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