Accidentes

Muere Mujer tras Ser Atropellada por Transporte de Personal en Ensenada, BC

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Montemar y la calle Tortuga

Muere Mujer tras Ser Atropellada por Transporte de Personal en Ensenada, BCMuere Mujer tras Ser Atropellada por Transporte de Personal en Ensenada, BC | Foto: N+

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