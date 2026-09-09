Muere Mujer tras Ser Atropellada por Transporte de Personal en Ensenada, BC

Una mujer de 49 años de edad, falleció luego de ser atropellada por un vehículo de transporte de personal, sobre la avenida Montemar y Calle Tortuga, en la colonia Montemar, en Ensenada.



Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.



El conductor del transporte fue asegurado por la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.



JMR