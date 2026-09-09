Muere Mujer tras Ser Atropellada por Transporte de Personal en Ensenada, BC
El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Montemar y la calle Tortuga
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El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Montemar y la calle Tortuga
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Una mujer de 49 años de edad, falleció luego de ser atropellada por un vehículo de transporte de personal, sobre la avenida Montemar y Calle Tortuga, en la colonia Montemar, en Ensenada.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.
El conductor del transporte fue asegurado por la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.
JMR