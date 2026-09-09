La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Alberto Isaac Fu Félix, de tan solo cinco años. El menor fue visto por última vez el pasado 6 de agosto, en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Finca de los Jazmines, en Mexicali.



Activan Alerta Amber por Menor de 5 Años en Mexicali, Baja California | Foto: FGE



Alberto Isaac es de tez morena, complexión delgada, cabello castaño oscuro, lacio y ojos café oscuro. Debido a su corta edad y la manera de su desaparición, las autoridades y sus familiares temen que se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

A un mes del hecho, su ubicación sigue siendo desconocida. Cualquier información que ayude a encontrarlo, puede reportarse al 911 o de manera anónima al 089.



JMR