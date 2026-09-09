Desaparecidos

Activan Alerta Amber por Menor de 5 Años en Mexicali, Baja California

A un mes de su desaparición, sus familiares temen por su vulnerabilidad y corta edad

Activan Alerta Amber por Menor de 5 Años en Mexicali, Baja CaliforniaActivan Alerta Amber por Menor de 5 Años en Mexicali, Baja California | Foto: N+

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