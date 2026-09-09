Desaparecidos

Colectivo Escarabajo: la Búsqueda en Zacatecas que Devuelve a los Desaparecidos a Casa

En poco más de un año, el primer colectivo de búsqueda forense independiente en Zacatecas ha localizado alrededor de 40 cuerpos de personas desaparecidas, escondidos en fosas clandestinas.

Las Escarabajo son el primer grupo de búsqueda forense independiente en Zacatecas. Foto: Daniel Carranza.Las Escarabajo son el primer grupo de búsqueda forense independiente en Zacatecas. Foto: Daniel Carranza.
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