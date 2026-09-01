Desaparecidos

Rastrear en México: 38 Buscadores Asesinados y la Impunidad que Persiste

Desde 2010, 38 personas buscadoras han sido asesinadas en México y otras ocho permanecen desaparecidas. En 17 casos hay personas detenidas, pero solo siete terminaron en sentencias condenatorias.

De acuerdo con un análisis de Despierta, desde 2010, 46 personas buscadoras han sido agredidas. Foto: Daniel CarranzaDe acuerdo con un análisis de Despierta, desde 2010, 46 personas buscadoras han sido agredidas. Foto: Daniel Carranza
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+