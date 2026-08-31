Desaparecidos

Pausan Proceso Penal de Detenidos por Desaparición de 5 Amigos en Lagos de Moreno

Está indeterminada la fecha del juicio oral contra Isidro ‘N’, Luis Antonio ‘N’, José Fernando ‘N’, Eruviel ‘N’y Víctor Armando ‘N’

Jóvenes desaparecidosEn pausa el proceso penal contra los detenidos por la desaparición de 5 amigos en Lagos de Moreno. Foto: N+

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El juicio por la desaparición de 5 amigos en Lagos de Moreno se pausa. Un error en el proceso obliga a corregir el expediente antes de fijar nueva fecha

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