Pausan Proceso Penal de Detenidos por Desaparición de 5 Amigos en Lagos de Moreno

El proceso penal de Isidro ‘N’, Luis Antonio ‘N’, Eruviel ‘N’, José Fernando ‘N’ y Víctor Armando ‘N’, detenidos por la desaparición de los cinco amigos de Lagos de Moreno, Jalisco, está en pausa.

La fecha del juicio oral de los cinco detenidos está indeterminada debido a una corrección procedimental.

De acuerdo con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, el Tribunal de Enjuiciamiento detectó la omisión de un dato o elemento en el auto de apertura a juicio que ya se había debatido en la audiencia intermedia, sin embargo, no quedó asentado por escrito.

Por lo anterior, para evitar afectaciones legales o faltas de información durante el juicio, el expediente fue devuelto al juez de control para su subsanación.

“Se advirtió que era importante que se saneara algo de la fase previa, respecto a la fase de apertura a juicio de la fase intermedia, era un tema relevante se había debatido y resuelto, y que era importante que esté en la fase de apertura, para que el tribunal lo pueda tomar en cuenta”, manifestó Álvarez Pulido.

Se estima que en un lapso de un par de semanas, el juez de control devuelva el expediente corregido al Tribunal de Enjuiciamiento para fijar formalmente la nueva fecha de juicio oral.

Cabe recordar que Dante Hernández Cedillo, de 22 años, Diego Alberto Lara Santoyo, de 22, Uriel Galván González, de 19, Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, de 20 y Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21, fueron privados de la libertad ilegalmente el 11 de agosto de 2023.