Hallan Cuerpo Calcinado en Auto de Conductor Desaparecido en Tlajomulco

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarlos México localizaron un cuerpo calcinado dentro de un auto en una brecha de Tlajomulco de Zúñiga. El vehículo está relacionado con la desaparición de un conductor de plataforma.

El hallazgo ocurrió entre Las Ánimas y Camino al Pial, a mitad de un terreno despoblado atrás del fraccionamiento Paseos del Valle.

Una vez que descubrieron el auto calcinado y, al interior, restos óseos aparentemente de una persona, fue entonces que se hizo el llamado al 911 de emergencias, movilizando a policías municipales.

A su arribo, confirmaron que dentro del vehículo compacto, de modelo reciente, había un cuerpo calcinado, presumiendo que podría tratarse de un varón.

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Autoridades confirmaron que el auto localizado está relacionado con una carpeta de investigación por la desaparición de un conductor de plataforma. Aunque faltan los dictámenes periciales y de ADN, todo indica que podría tratarse del dueño del vehículo.

La zona fue sitiada por las autoridades, quienes procesaron la escena sin determinar desde cuándo permanecía el auto calcinado con el cuerpo al interior. De quién o quiénes dejaron el vehículo y le prendieron fuego no existe una sola pista, esto debido a que la zona es de difícil acceso y completamente despoblada.