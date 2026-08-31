Desaparecidos

Hallan Cuerpo Calcinado en Auto de Conductor Desaparecido en Tlajomulco

La unidad fue encontrada sobre la brecha Las Ánimas y Camino al Pial; autoridades investigan el caso.

Patrulla de la Policía de Tlajomulco de ZúñigaEl cuerpo fue localizado en una brecha ubicada atrás de un fraccionamiento. Foto: N+

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Familiares del conductor reportado como desaparecido acudieron al punto al reconocer por redes sociales el vehículo.

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