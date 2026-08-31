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El Pasado de John Galliano Aún Le Cobra Factura: Ahora se Queda sin Homenaje en el MET

El diseñador británico señaló en un comunicado que continúa 'asumiendo la responsabilidad por el dolor causado' a más de 15 años de sus comentarios racistas.

john-galliano-cancela-exposicion-met-comentarios-racistasFoto: Getty Images

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John Galliano se queda sin homenaje en el MET tras presión pública por sus comentarios racistas de 2011. La Met Gala 2027 ahora busca nuevo tema central.

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