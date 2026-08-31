El Pasado de John Galliano Aún Le Cobra Factura: Ahora se Queda sin Homenaje en el MET

El Metropolitan Museum of Art y el diseñador británico John Galliano anunciaron este lunes 31 de agosto que la exposición retrospectiva que el museo preparaba en su honor no se llevará a cabo.

La cancelación llega tras semanas de presión pública y responde a una combinación de factores que se fueron acumulando hasta hacer insostenible la muestra.

La raíz de la controversia se remonta a videos grabados en un bar de París en 2011, donde Galliano lanzó insultos antisemitas y racistas contra otras personas, incluida una mujer judía y un hombre de origen asiático.

En otra grabación se le escuchó decir "I love Hitler" y hacer referencias a los campos de concentración nazis.

Ese mismo año, Christian Dior lo despidió de su puesto como director creativo, que ocupaba desde 1996, y un tribunal francés lo declaró culpable de insultos públicos por motivos de religión, raza u origen étnico.

Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York y una de las funcionarias judías de mayor rango en el gobierno de la ciudad, envió una carta al museo pidiendo que Galliano no fuera homenajeado.

Su argumento principal era que el reconocimiento resultaba especialmente doloroso en medio de un repunte del antisemitismo.

Tras conocerse la cancelación, Menin celebró la medida y calificó la exposición original como "un golpe" para la comunidad judía.

A la presión se sumó un dato simbólico: la fecha prevista para la Met Gala 2027, el 3 de mayo, coincidía con el Día de Conmemoración del Holocausto y del Heroísmo (Yom HaShoah), lo que hizo aún más difícil sostener a Galliano como homenajeado central del evento.

El anuncio se dio justo antes de una sesión del consejo de administración del museo en la que se discutiría el futuro de la muestra.

Max Hollein, director del Met, señaló que la decisión se tomó "tras conversaciones reflexivas" con el propio diseñador.

Galliano, por su parte, publicó un extenso comunicado en el que agradeció al museo y a figuras como Andrew Bolton y Anna Wintour por haber considerado su trayectoria para el homenaje, y explicó que, después de hablar con todos los involucrados, decidió que la exposición no debía celebrarse en este momento.

En su texto, el diseñador reconoció que asume plenamente la responsabilidad por el dolor causado por sus declaraciones del pasado hacia las comunidades judía y asiática, y señaló que la verdadera reparación no se logra con una exposición ni con un gesto institucional, sino con una conducta sostenida en el tiempo.

La Met Gala 2027 seguirá adelante, pero por ahora se queda sin tema central. El museo deberá definir si sustituye la muestra o rediseña la programación desde cero.

Galliano habría sido el tercer diseñador vivo en recibir una exposición individual en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017).