Wendy Guevara 'se Confiesa' con Rosalía y Provoca Respuesta de Marlon Colmenarez

Wendy Guevara fue la invitada del segmento 'El Confesionario' del último concierto de Rosalía en Ciudad de México como parte de su gira Lux Tour 2026.

El Palacio de los Deportes recibió a Wendy con aplausos y, ya entrada en la dinámica, la influencer confesó que llegó a pagar una camioneta, 500 mil pesos en efectivo y el enganche de una casa para complacer a su pareja, cuyo nombre no reveló.

Rosalía respondió: "Tú no estabas en una relación, tú estabas haciendo obra social", frase a la que el público reaccionó con risas.

Wendy finalizó su participación en el show con un mensaje para el público en el que pedía que quienes se identificaran con su historia dejaran de conformarse con relaciones donde no hay reciprocidad.

Aunque Wendy Guevara evitó dar nombres para no darle foco a nadie, Marlon Colmenarez reaccionó a las palabras de Wendy, que se hicieron virales en redes.

El hombre, que en el pasado fue señalado como pareja de la influencer, publicó un video en sus redes adjudicándose la identidad de la persona de la que Wendy habló en el confesionario.

“Solo hablaste de mí. Porque sí me regalaste una camioneta. Me diste el inicial para una casa, pero porque quisiste. No fue por amor; yo nunca te dije que fuéramos novios y nunca tuvimos relaciones íntimas”, señaló Colmenarez.