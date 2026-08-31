Famosos

Wendy Guevara 'se Confiesa' con Rosalía y Provoca Respuesta de Marlon Colmenarez

La influencer fue la última invitada de los shows del Lux Tour 2026 de Rosalía en México. Ahí señaló que había pagado por amor, sin dar nombres, pero Colmenarez se identificó con el mensaje.

Wendy-guevara-confesionario-rosalia-marlon-colmenarez-reaccionFoto: Getty Images

Destacado

Wendy Guevara se confiesa en el show de Rosalía: pagó por amor sin reciprocidad. Marlon Colmenarez se identifica y responde. Descubre la polémica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+