Muere Motociclista de 17 Años Cuando Viajaba con su Jefe en Atlixco, Puebla

Un adolescente de 17 años de edad perdió la vida tras sufrir un accidente cuando viajaba de copiloto a bordo de una motocicleta en el municipio de Atlixco en Puebla.

De acuerdo con testigos, dos masculinos viajaban a alta velocidad sobre el Boulevard Ferrocarriles cuando al llegar a la altura de la calle 5 Oriente, el conductor de la unidad perdió el control y chocó contra los pinos del camellón.

Se sabe que en esta vialidad se pusieron recientemente unos topes a la altura de un supermercado, por lo que hay quienes aseguran que esto habría sido la causa del accidente, no obstante, sí esta señalizado por lo que el exceso de velocidad podría ser el factor principal.

Luego del derrape, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados y terminaron impactándose contra los árboles ubicados en el camellón, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Derivado a la gravedad de las heridas, el adolescente perdió la vida en el lugar, mientras que en el otro masculino fue atendido en el sitio por paramédicos, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención especializada.

Se sabe que la víctima fue identificada como Francisco 'N' de 17 años de edad quien era el chalan de el hombre que iba conduciendo la motocicleta; Ambos habían salido de trabajar y se dirigían a casa cuando sufrieron el accidente.

Elementos de seguridad acordonaron el sitio mientras se realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo del joven, en espera también de sus familiares.

Los peritos especialistas serán los encargados de fincar o deslindar las responsabilidades correspondientes por este hecho ocurrido durante domingo 30 de agosto.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que respeten los limites de velocidad pues se pueden prevenir accidentes fatales; Por otro lado, este lunes 31 de agosto se registró otro hecho vial donde un motociclista se vio involucrado.

La Guardia Nacional atendió el choque de un hombre que iba a bordo de su motocicleta contra una camioneta en la carretera Puebla-Orizaba a la altura del km 136+100 con dirección a México. Derivado a este accidente se registra el cierre parcial por lo que se recomienda extremar precauciones.

Con información de N+

MCS