Accidentes

Muere Motociclista de 17 Años Cuando Viajaba con su Jefe en Atlixco, Puebla

Francisco 'N' perdió la vida luego de que la motocicleta en la que iba a bordo derrapara en el Boulevard Ferrocarriles a la altura de la 5 Oriente.

Muere motociclista en Atlixco, Puebla.Accidente en Atlixco deja a motociclista sin vida. Foto: Facebook Código Once

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Peritos investigan si el accidente en el Boulevard Ferrocarriles fue a causa del exceso de velodidad.

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