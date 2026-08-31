El Hijo de Naya Rivera Sigue sus Pasos y Consigue su Primer Papel en el Cine

Josey Hollis Dorsey, hijo de la fallecida actriz Naya Rivera y del actor Ryan Dorsey, está a punto de hacer su debut frente a las cámaras.

A sus 10 años, Josey conseguirá su primer papel en el cine en la película The Burning Valley, y lo hará compartiendo créditos con su propio padre, seis años después de la muerte de su madre.

De acuerdo con la ficha del proyecto en IMDb, Josey aparece acreditado con el personaje de "Boy", mientras que Ryan Dorsey dará vida a "Father".

Todo apunta a que padre e hijo interpretarán, también en la ficción, una relación filial. The Burning Valley es la ópera prima como director de Evan Coury y actualmente se filma en Pensilvania.

Aunque la sinopsis oficial no se ha revelado por completo, Coury explicó al medio local The Tribune-Review que la historia sigue a un obrero siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre, lo que lo lleva a recorrer su pueblo natal en la región industrial del Medio Oeste estadounidense.

El director, originario de New Kensington, Pensilvania, ha descrito el filme como una historia íntima sobre la desindustrialización, con la que busca retratar la experiencia de su región a través de la vivencia personal de un solo hombre.

El resto del elenco incluye a JB Brown, Joseph Ducar, Whip Hubley, Patrick Jordan, Sam Lothard, Joseph Mazza, Sheila McKenna y Tyler Miles.

Antes de dar su salto al cine, Josey ya se había acercado a la actuación. En 2024, con 8 años, participó en dos producciones del Children's Theatre of Charleston, en Virginia Occidental, estado natal de su padre, entre ellas el musical Seussical Jr., donde dio vida a uno de los hermanos Wickersham.

Por su parte, Ryan Dorsey cuenta con una trayectoria consolidada en televisión, con apariciones en series como Yellowstone, Justified, Ray Donovan, Bosch, Pitch, Big Sky y Palm Royale.

Este nuevo proyecto llega seis años después de la muerte de Naya Rivera, quien falleció ahogada el 8 de julio de 2020 en el lago Piru, California, a los 33 años, luego de lograr subir a su hijo, de entonces 4 años de edad, a la lancha en la que navegaban antes de ser arrastrada por la corriente. Su cuerpo fue hallado seis días después.

Rivera se había hecho conocida mundialmente por interpretar a Santana López en la serie Glee, papel del que se despidió en 2015.

En 2025, Dorsey habló por primera vez con la revista People sobre la vida que ha construido junto a Josey después de la tragedia:

"Se despierta feliz, lleno de energía. Intento ser el mejor padre posible y criar a un buen niño. Él me da una razón para seguir adelante con mi vida", compartió el actor, quien también reconoció lo inconcebible que le resulta que su hijo presenciara los últimos momentos de su madre.