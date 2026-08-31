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El Hijo de Naya Rivera Sigue sus Pasos y Consigue su Primer Papel en el Cine

Josey debutará en el cine compartiendo créditos con su padre, el actor Rayan Dorsey, a seis años de la muerte de su mamá, Naya Rivera.

josey-dorsey-naya-rivera-hijo-debuta-cineFoto: Getty Images

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A 6 años de la pérdida de Naya Rivera, su hijo Josey debuta en el cine con Ryan Dorsey. The Burning Valley promete una historia conmovedora. Conoce más sobre este proyecto.

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