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Muere Francesc Garrido, Actor de 'Mar Adentro', a los 56 Años

Garrido nació en Barcelona en 1969; desarrolló durante más de tres décadas una sólida carrera en el teatro, el cine y la televisión.

muere-actor-francesc-garrido-mar-adentroFoto: Getty Images

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Adiós a Francesc Garrido, destacado actor de 'Mar adentro' y 'Sé quién eres'. Su talento brilló en cine, teatro y TV. Conoce sus papeles más icónicos.

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