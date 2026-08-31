Muere Francesc Garrido, Actor de 'Mar Adentro', a los 56 Años

El actor catalán Francesc Garrido falleció este lunes 31 de agosto a los 56 años, a causa de un infarto, según confirmaron fuentes de su entorno. La noticia, confirmada por la agencia EFE, causó conmoción en la industria audiovisual española.

Garrido nació en Barcelona en 1969, desarrolló durante más de tres décadas una sólida carrera en el teatro, el cine y la televisión, tanto en producciones catalanas como españolas.

En el cine, uno de los papeles más recordados de Garrido fue el de Marc, el abogado que ayuda a Ramón Sampedro en Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, película ganadora del Oscar a mejor filme de habla no inglesa.

También participó en cintas como Te doy mis ojos, Barcelona 1714 y Alatriste, además de La ciutat dels prodigis, con la que debutó en 1999.

Uno de sus trabajos más celebrados fue Smoking Room, película por la que recibió en 2002 el premio al mejor actor en el Festival de Málaga junto al resto del reparto masculino, integrado por nombres como Antonio Dechent, Juan Diego y Eduard Fernández.

Aunque construyó una carrera sólida en el cine, su popularidad creció especialmente gracias a la televisión. En Sé quién eres (2017), el thriller de Telecinco, interpretó a Juan Elías, un prestigioso abogado que sufre amnesia y se convierte en sospechoso de la desaparición de su sobrina.

También fue parte del elenco de La novia gitana, donde dio vida al forense Buendía, y participó en series como El tiempo entre costuras e Isabel.

Garrido comenzó su trayectoria profesional sobre los escenarios teatrales en 1990, con la obra Alfons Quart, e interpretó a lo largo de los años clásicos como El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, y obras de Shakespeare como El rey Lear y La tempestad. Su última participación teatral fue en El Mestre i Margarita, montaje dirigido por Àlex Rigola en el Teatre Lliure de Barcelona.

Su muerte deja proyectos pendientes de estreno, entre ellos Todo lo necesario, producción de Movistar Plus+ prevista para 2027, y la miniserie Sira.

Tras conocerse la noticia, gremios como la Unión de Actores y Actrices y la Acadèmia del Cinema Català expresaron sus condolencias a través de redes sociales.