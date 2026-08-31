Medio Ambiente

Lluvias en Agosto Favorecen el Nivel del Sistema Cutzamala y ya Rebasa 80% de su Capacidad

Las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque subieron su nivel más de 30 millones de metros cúbicos frente al mismo periodo de 2025

Una presa del Sistema Cutzamala.Presa Miguel Alemán en Valle de Bravo, Estado de México (Edomex). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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