Lluvias en Agosto Favorecen el Nivel del Sistema Cutzamala y ya Rebasa 80% de su Capacidad

Las lluvias registradas durante agosto han beneficiado al Sistema Cutzamala, que se encarga del abastecimiento de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y de la Zona Metropolitana.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del 30 de agosto de 2026, el nivel del Sistema Cutzamala se ubicó en 80.80 por ciento de su capacidad total.

En su informe señaló que las presas de Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque almacenan en conjunto 632,292,000 millones de metros cúbicos.

Valle de Bravo es la presa con el mayor porcentaje de almacenamiento, mientras que El Bosque presenta el nivel porcentual más bajo de las tres. Así se encuentran:

Valle de Bravo: 341.141 millones de m³, equivalente a 86.50% de su capacidad.

Villa Victoria: 144.515 millones de m³, equivalente a 77.81%.

El Bosque: 146.636 millones de m³, equivalente a 72.45%.

Los datos del reporte indican un aumento respecto al inicio del mes. El 1 de agosto, el almacenamiento conjunto era de 577.558 millones de metros cúbicos, equivalente a 73.81%. Para el día 30, el volumen llegó a 632.292 millones de metros cúbicos y 80.80%.

Cabe señalar que el almacenamiento de las tres presas también presenta un nivel superior al registrado en agosto de 2025. En esa fecha acumulaban 570.998 millones de metros cúbicos, el 72.97% de su capacidad; este año, la cifra subió a 632.292 millones, equivalente al 80.80%.

FBPT