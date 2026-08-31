Pronóstico del tiempo

Se Pronostican Fuertes Lluvias en la Mitad de México por la Onda Tropical 34

Autoridades pronostican inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas

LluviasLa temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Foto: AP.

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