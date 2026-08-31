Se Pronostican Fuertes Lluvias en la Mitad de México por la Onda Tropical 34

El monzón mexicano y la onda tropical número 34 generarán fuertes lluvias en al menos 18 estados del país de manera severa, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades indicaron que, este lunes, se espera que las precipitaciones sean acompañadas por descargas eléctricas, caídas de granizo y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Se pronostica inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

Mientras que habrá un ambiente caluroso en entidades de la zona norte, así como en estados del litoral del Pacífico, del Golfo de México y de la península de Yucatán.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Nayarit (centro y sur), Jalisco (este, centro y oeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Guanajuato (centro, este y sureste), Querétaro (centro, oeste y sur), Hidalgo (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Estado de México (norte), Puebla (oeste) y Guerrero (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Prevalecerá la onda de calor en:

Coahuila (norte y sur)

Nuevo León (centro, sur y este)

Tamaulipas (oeste)

Baja California (noreste)

Baja California Sur (centro y sureste)

Sonora (noroeste y oeste)

Chihuahua (noreste)

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste y centro), Chihuahua (noreste), Sinaloa (centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste y centro) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Para el Valle de México, se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México durante la mañana.

Hacia la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte) e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 20 a 22 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

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ASJ