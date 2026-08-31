Política

Morena Respalda a Raúl Bolaños del PVEM para la Mesa Directiva en San Lázaro

La bancada morenista igua aprobó la designación del legislador poblano Eduardo Castillo como presidente de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora

Raúl BolañosEl pevemista relevará a la panista Kenia López Rabadán. Foto: Facebook | Raúl Bolaños-Cacho Cué.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+