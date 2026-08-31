Morena Respalda a Raúl Bolaños del PVEM para la Mesa Directiva en San Lázaro

La bancada de Morena avaló respaldar a Raúl Bolaños-Chacho Cué, del PVEM, para que presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer y último año de la LXVI Legislatura.

La llegada del oaxaqueño, en sustitución de la panista Kenia López Rabadán, ya se había anticipado semanas atrás. Sin embargo, este domingo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el partido guinda apoya al pevemista.

Al concluir su Quinta Reunión Plenaria, previa al periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo martes primero de septiembre, los morenistas también acordaron mantener a sus dos diputados en la Mesa Directiva.

"Tomamos varias decisiones. Primero, ratificar al vicepresidente en la Mesa Directiva por parte del grupo, Sergio Gutiérrez Luna, y Julieta (Villalpando Riquelme) como secretaria, y también por unanimidad se aprobó apoyar la propuesta del Partido Verde para la presidencia de la Mesa Directiva en manos o en favor de Raúl Bolaños-Cacho", indicó Monreal.

El Pleno de la Cámara de Diputados está citado este lunes a las 17:00 horas para celebrar la Sesión Preparatoria en la que se elegirá a los integrantes de la nueva Mesa Directiva.

Asimismo, la bancada oficialista en San Lázaro aprobó la designación del legislador poblano Eduardo Castillo como presidente de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora, encargada ésta última de revisar los casos de desafuero, en sustitución de Hugo Eric Flores.

"Ya se nombró o se autorizó por votación mayoritaria al compañero Eduardo Castillo como presidente de la Comisión Jurisdiccional y a la diputada Ferraez, de Veracruz, una Comisión que estaba acéfala, de Medio Ambiente y Ecología, Cambio Climático", añadió Monreal.

Raúl Bolaños-Cacho será el primer integrante del Partido Verde en la presidencia de la Cámara de Diputados. Proviene de una familia con larga tradición política en Oaxaca.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y se le considera cercano a Alejandro Murat.

El diputado federal tiene dos posgrados. Uno en Financiamiento de Vivienda por la Escuela Warthon de la Universidad de Pennsylvania. Y otro en Políticas Públicas por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

De 2013 a 2015 trabajó como secretario particular de Alejandro Murat, cuando el entonces priista era titular del Instituto el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En 2016, Bolaños-Cacho estuvo a cargo de la Oficina del gobierno de Oaxaca y fungió como secretario de Desarrollo Social y Humano en la misma administración de Murat.

De 2018 a 2024 fue electo senador del PVEM y, en 2024, obtuvo el escaño en la Cámara de Diputados por mayoría relativa para representar el Distrito 8 de Oaxaca en el periodo que culminará el 31 de agosto de 2027. Se espera que en esa fecha igual concluya su presidencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con información de Héctor Guerrero

ASJ