Diputados Tipifican el Delito de Suplantación de Identidad Digital

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó tipificar este delito y castigarlo con penas de 4 a 8 años de prisión

Sesión en la Cámara de Diputados.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Cámara de Diputados tipifica la suplantación de identidad digital con penas severas.

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