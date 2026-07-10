Jueza Confirma que Gilda Susana ‘N’ Siga su Proceso en Libertad

La jueza de control del Reclusorio Norte, confirmó que la hermana del exdirector de Pemex y vinculada a proceso penal, siga en libertad

Se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Norte de revisión de medidas cautelares para Gilda Susana ‘N’.Foto: N+

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La jueza del Reclusorio Norte confirma que Gilda Susana 'N', vinculada a proceso penal, mantendrá su libertad.

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