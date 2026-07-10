Jueza Confirma que Gilda Susana ‘N’ Siga su Proceso en Libertad

Una jueza de control del Reclusorio Norte confirmó que Gilda Susana ‘N’, hermana del exdirector de Pemex, Emilio ‘N’ y vinculada a proceso penal, siga en libertad.

La FGR solicitó ante la jueza Nora Ileana García Peralta el cambio de medida cautelar, para que a Gilda Susana ‘N’ se le dictara la prisión preventiva justificada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gilda Susana ‘N’ es Vinculada; Seguirá su Proceso Penal en Libertad

Audiencia

Durante la audiencia que duró más de 10 horas, la FGR presentó 18 datos de prueba con los cuales trató de convencer a la jueza de que existía un riesgo de fuga de la acusada.

Le informó que la Fiscalía contaba con un historial de 75 viajes internacionales que Gilda Susana ‘N’, realizó entre los años 2010 al 2019.

Que su último viaje a Francia, lo hizo el 24 de junio de 2026 y regresó a México, el pasado 1 de julio.

También le informó que la acusada está vinculada con 5 domicilios diferentes, que carecía de arraigo domiciliario, que entre los años 2017 al 2019 llegó a tener un saldo de 2 millones de pesos en una cuenta bancaria y que contaba con una red de apoyo familiar, por lo que existía un riesgo de fuga.

La defensa de la acusada dijo que los argumentos de la Fiscalía eran falsos, sesgados y parciales y solicitó que los actos de investigación que presentó fueran nulificados.

Gilda Susana ‘N’

Gilda Susana ‘N’, pidió la palabra para decirle a la jueza: “Usted me dijo que confiaba en mí, he cumplido y lo seguiré haciendo. La Fiscalía ha estado afuera de la casa de mis papás, más de cien veces me han visto. No hay elementos, más que perversidad y acoso de la Fiscalía. Estoy orgullosa de mi inocencia. Confío en Dios y en que usted haga lo correcto”.

Después, la jueza informó que la Fiscalía no presentó elementos nuevos que permitieran el cambio de la medida cautelar que había dictado el pasado viernes 3 de julio, cuando ordenó que la acusada siguiera su proceso en libertad, con un brazalete electrónico, la firma periódica de cada 15 días y que entregara su pasaporte, para no salir del país.

La jueza, agregó que a pesar de que desde el 2023 existía una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra Gilda Susana “N”, la FGR activó la ficha roja de Interpol justo cuando la acusada salió de viaje a Paris, en junio pasado.

La jueza dijo que contrario a la lógica, Gilda Susana regresó a México, a pesar de que pudo no hacerlo. Qué ha demostrado que tiene arraigo familiar. Que no se ha sustraído de la justicia y que no veía factores de riesgo para que huya del país.

En caso de hacerlo, agregó, está todo el poder del Estado para buscarla y detenerla.

La jueza terminó la audiencia diciendo: “con esta determinación no se genera impunidad, esto no se ha terminado”.

Con información de Mario Torres

LECQ