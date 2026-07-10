¿Cómo Conseguir Trabajo en Noruega? Esto Necesitas para Vivir en el País de Haaland

Noruega está en la mira de todo el mundo gracias a Erling Haaland, el jugador que ha conquistado a las redes sociales durante el Mundial 2026. Por ello, han surgido muchas dudas sobre cómo visitar o trabajar en su país; aquí te damos todos los detalles.

El vikingo mayor se ha convertido en todo un fenómeno futbolístico, no solo por su técnica, táctica y talento en la cancha, sino también por su personalidad irreverente y peculiar.

Haaland lleva jugando a nivel profesional desde 2016; debutó con solo 15 años en el Bryne FK de su país. Antes de entrar a las filas del Manchester City, pasó por el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund.

Su combinación de 1.93 metros de estatura, velocidad pura y una definición letal lo tienen como el candidato principal a la Bota de Oro del torneo; no obstante, ya se ha ganado el corazón de millones de aficionados en el mundo, especialmente de las mujeres.

Lo anterior ha permitido que las personas tengan curiosidad por conocer Noruega, el país de Haaland; incluso, solicitar trabajo en aquella nación.

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¿Cómo conseguir trabajo en Noruega, país de Haaland?

Si planeas cambiar de trabajo, tal vez el puesto de tus sueños se encuentra en Noruega. Así que toma nota de lo que debes hacer para obtener los requisitos necesarios para laborar legalmente allá.

Noruega es conocida por los fiordos, auroras boreales y montañas, también por tener uno de los niveles de vida más altos del mundo. Debido a que es un país donde se prioriza el bienestar social, el orden y la desconexión en la naturaleza (friluftsliv).

Ojo, porque el clima es bastante frío y los inviernos son largos y oscuros, pero las ciudades están perfectamente adaptadas para ello. Además, es importante que consideres que el costo de vida es sumamente elevado, pero todo eso va en proporción con los sueldos.

Ahora bien, el mercado laboral noruego destaca por una cultura horizontal, es decir, poca jerarquía, así como un fuerte respeto por el tiempo personal y el balance vida-trabajo.

Según especialistas, el salario promedio nacional ronda entre los 57 mil y 63 mil NOK al mes brutos, aproximadamente entre 102 mil y 113 mil pesos mexicanos. No obstante, hay impuestos (de 22 a 38%), así que al final te quedas con el 70% de ese dinero.

Foto: Embajada de Noruega en México

La Embajada de Noruega en México señala que para laborar en aquel país, es necesario obtener el permiso de trabajo en Noruega, el cual se te otorga una vez que compruebes que ya hay una oferta de trabajo de un empleador noruego.

“Si deseas venir a Noruega a trabajar, necesitas un permiso de residencia. Normalmente, debes encontrar un trabajo primero. El tipo de permiso de residencia que deberías solicitar depende de tu competencia y del tipo de trabajo que vayas a realizar en Noruega”, estipula.

En esta página puedes recibir la asesoría para encontrar una vacante, la cual depende de los municipios y condados, todos sus servicios son gratuitos.

EPP