Se Registran Lluvias y Fuertes Rachas de Viento por Tormenta en Sonora; Cierran Puertos

Se registran fuertes rachas de viento que cubrieron de polvo a Hermosillo, así como lluvias la noche de este jueves en distintos sectores de la ciudad, como parte de la actividad de tormentas pronosticada para Sonora.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las tormentas se desarrollan desde la sierra y el norte del estado hacia los valles del centro y sur, con potencial de lluvias fuertes, rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y descargas eléctricas.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar encharcamientos en zonas bajas, así como aumentos en el nivel de ríos y arroyos, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones, evitar cruzar cauces durante la lluvia y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

Autoridades emiten cierre de puertos en Sonora

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que, debido al fuerte viento y al oleaje elevado en el noroeste del país, permanecen cerrados los puertos de Puerto Peñasco y Puerto Libertad para embarcaciones mayores.

En el caso de embarcaciones menores, las restricciones también aplican en Guaymas, Puerto Peñasco, Puerto Libertad y Bahía de Kino.

También continúa suspendida la navegación para este tipo de embarcaciones en Álvaro Obregón, Desemboque de Caborca y Puerto Lobos, también de Caborca.