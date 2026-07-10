Se Registran Lluvias y Fuertes Rachas de Viento por Tormenta en Sonora; Cierran Puertos

Se registran lluvias y fuertes rachas de viento por tormenta en Sonora. Autoridades cierran puertos.

Se Registran Lluvias y Fuertes Rachas de Viento por Tormenta en Sonora; Cierran PuertosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vientos y lluvias intensas en Sonora cierran puertos. Protección Civil advierte sobre riesgos en ríos y arroyos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+