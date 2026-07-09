Lupita Villalobos Marcha Hoy al Congreso de Sonora; Esto Pide por la Educación Inicial

La creadora de contenido Lupita Villalobos encabezó una marcha por la educación inicial gratuita en Sonora que finalizó en el Congreso del Estado en Hermosillo.

Lupita Villalobos Convoca y Macha por la Educación Inicial en Sonora; Esto Sabemos del CasoFoto: Lupita Villalobos

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Lupita Villalobos lidera marcha en Sonora por educación inicial gratuita. La protesta llegó al Congreso del Estado, exigiendo la aplicación de la reforma de 2019. ¿Qué implica este movimiento?

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