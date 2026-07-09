Lupita Villalobos Marcha Hoy al Congreso de Sonora; Esto Pide por la Educación Inicial

Sociedad y organizaciones civiles se manifestaron a favor de la educación inicial y las infancias en Sonora, durante una marcha convocada por la creadora de contenido Lupita Villalobos.

El contingente de personas partió a las 8 de la mañana desde la Plaza Emiliana de Zubeldía sobre el bulevar Rosales hasta el Congreso del Estado donde la asociación Conservando los Valores de Familia, Covafam, mantiene un plantón y su abogado continúa en huelga de hambre.

Este movimiento concuerda con el inicio de las actividades en el recinto legislativo, con sesiones de los diputados, después de que las instalaciones estuvieron cerradas por más de dos meses.

El contingente se concentró en el Congreso del Estado junto al abogado que se encuentra en huelga de hambre

Después de llegar al Congreso Local se concentraron en el campamento que reubicaron para el abogado, posteriormente los manifestantes compartieron algunas palabras, entre ellas la creadora de contenido quien manifestó su apoyo al representante legal de Covafam y a la educación de las infancias.

“Vengo dando la voz de quienes no pueden hablar, que son nuestros niños, son los bebés… Vengo apoyar la reforma que se aprobó en el 2019 y vengo hacer ruido para que esta reforma ya aplique en Sonora, creo que a usted y a todos los que estamos aquí nos interesaría poder dejar a nuestros hijos en un lugar gratuito que es fundamental para el desarrollo de nuestros niños”

La presidenta de Covafam, Guadalupe Lizeth Villalobos López, señaló lo fundamental que es garantizar este estado de derecho.

“Es fundamental que se garantice este estado de derecho, aquí están los pequeños que también salen, alzan la voz junto con nosotros”