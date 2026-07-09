Francotirador de la Vía Atlixcáyotl Vuelve a Atacar en Puebla; Víctima Narra Qué Pasó

Un nuevo ataque atribuido al presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl volvió a generar alarma entre los automovilistas que circulan por esta importante vialidad de la zona metropolitana de Puebla.

La víctima quien solicitó el anonimato relató que alrededor de las dos de la madrugada de este jueves 9 de julio circulaba con dirección a San Andrés Tlaxcalancingo cuando escuchó una fuerte detonación. Al detenerse descubrió que su automóvil, un modelo Pointer, había recibido el impacto de un proyectil en la puerta del lado del copiloto. Esto mencionó "Escuché como un tiro o un cohete, pero sonó que le pegó a mi coche, le pegaron, me estacioné luego luego y sí tiene el hoyo en mi puerta".

Conductor logra ver a presunto francotirador tras ataque en la Vía Atlixcáyotl

El conductor aseguró que, inmediatamente después del disparo, alcanzó a observar la silueta de un hombre que se asomó desde uno de los edificios ubicados a un costado de la vialidad, para después desaparecer del lugar.

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La víctima lamentó que, pese a los múltiples casos registrados en los últimos meses, las autoridades aún no hayan logrado detener al responsable, quien ha sembrado temor entre los usuarios de la Vía Atlixcáyotl.

Identifican a presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La mañana de este jueves 9 de julio la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer que el supuesto francotirador de la Vía Atlixcáyotl ya fue identificado y se encuentra en mira de las autoridades.

Francisco Sánchez González, Secretario de Seguridad Pública Estatal, confirmó que se trata de un hombre quien aparentemente ataca solo. Mencionó que se moviliza a través de vehículos e incluso a pie, por lo que descartó la teoría de que los disparos fueran lanzados desde edificios.

No obstante, mencionó que la Fiscalía General del Estado ya tiene más detalles del caso los cuales serán revelados en cuanto no afecten a las investigaciones.

El vicealmirante Francisco Sánchez González también mencionó que en caso de que el presunto atacante ya no se encuentre al interior del estado, será buscado para que pague conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS