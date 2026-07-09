Francotirador de la Vía Atlixcáyotl Vuelve a Atacar en Puebla; Víctima Narra Qué Pasó

Un conductor circulaba con dirección a San Andrés Tlaxcalancingo sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla cuando su auto recibió al menos un disparo.

Nuevo ataque francotirador en Puebla.Foto: SSP Puebla

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Francotirador en Puebla: un nuevo ataque en la Vía Atlixcáyotl siembra temor. La policía ya tiene al sospechoso en la mira. Descubre los detalles.

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