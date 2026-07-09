Asesinan a Tiros a Elemento de Tránsito en Veracruz; Esto se Sabe del Ataque Armado

La tarde de este jueves 9 de julio se registró intensa movilización policial en el centro de la ciudad de Córdoba, derivado de un ataque armado donde los datos recabados indicaban la agresión contra un elemento de tránsito.

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De acuerdo con los primeros reportes, un agente vial el cual circulaba a bordo de una unidad oficial cuando fue interceptado por sujetos armados quienes accionaron sus armas en repetidas ocasiones en contra del agente de tránsito y vialidad, quien murió en el lugar de forma instantánea por las lesiones de proyectil de arma de fuego que recibió.

Según información recabada los hechos tuvieron lugar en la avenida 4 entre calles 13 y 15 de la colonia centro. Al escuchar detonaciones de arma de fuego, habitantes que caminaban por la zona se escondieron en los negocios de alrededor para evitar cualquier situación de riesgo mayor y evitar ser lesionados.

Establecimientos cerraron sus cortinas tras el ataque armado

Ante la movilización policiaca registrada y como medida de seguridad, algunos establecimientos de la zona decidieron bajar sus cortinas para resguardarse, en el lugar de los hechos prevaleció la tensión.

Tras el reporte correspondiente a las autoridades competentes, se trasladaron un gran cantidad de patrullas y de elementos policiacos al lugar señalado para tomar conocimiento y tratar de dar con el paradero de él o los agresores.

Al punto se hicieron presentes elementos de la Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba tomó conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Se recomendó hacer uso de vías alternas ya que se registraron diversas calles cerradas, esto por las investigaciones y operativos que se están desarrollando en la zona. Hasta el momento no se cuenta con información acerca de personas detenidas vinculadas como responsables de este ataque armado.