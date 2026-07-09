Asesinan a Tiros a Elemento de Tránsito en Veracruz; Esto se Sabe del Ataque Armado

Una intensa movilización de cuerpos de emergencias y seguridad se registró la tarde de este jueves en la zona centro de Córdoba por un ataque armado donde un agente de tránsito fue asesinado.

Movilización por ataque armado contra un agente de tránsito en Córdoba.Foto: N+

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Movilización en Córdoba: un agente de tránsito fue abatido a tiros. La fiscalía investiga mientras la ciudad sigue en alerta. Conoce más sobre este trágico suceso.

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