Un hombre perdió la vida y otro más resultó herido después de un ataque armado registrado la tarde del pasado miércoles 8 de julio en León, Guanajuato.

Los hechos fueron al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa María del Granjeno, en la calle Privada Mar de China, a escasos metros de la avenida Alfredo Valadez y la calle Mar de Arabia.

Según la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, el hecho fue reportado por vecinos del domicilio al número de emergencias 911 alrededor de las 7:50 de la noche.

Sergio de 28 años resultó lesionado por arma de fuego

Testigos escucharon múltiples disparos de arma de fuego y pudieron ver a dos individuos escapar a bordo de un automóvil, tipo sedán en color gris, en el cual arrancaron con rumbo desconocido.

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Después de ser denunciado el ataque, arribaron elementos de la Policía Municipal y Paramédicos de Bomberos, como primeros respondientes, quienes localizaron a dos hombres lesionados dentro del domicilio.

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Al brindarles atención prehospitalaria, Sergio de 28 años y la otra persona atacada, fueron estabilizados y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Estando en el hospital se confirmó el deceso de la otra persona.

La víctima fatal no ha sido identificada por las autoridades

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, acudió al lugar de los hechos para recabar evidencias y abrir una carpeta de investigación y así poder esclarecer los motivos del ataque armado.

El cuerpo del fallecido, quien hasta el momento está sin identificar fue trasladado a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital, para determinar las causas exactas de muerte. A pesar de un operativo de búsqueda, hasta el momento no hay personas detenidas.