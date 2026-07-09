Asesinan a un Hombre y Otro Resulta Herido Durante Ataque Armado en Vivienda de Guanajuato

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa, otro más quedó lesionado, los hechos fueron en calles de la colonia Santa Maria del Granjeno en León.

Un Muerto y Un Herido Dejó un Ataque Armado Dentro de Una Casa en Santa Maria del Granjeno en LeónN+

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Ataque armado en León deja un muerto y un herido. Sergio, de 28 años, lucha por su vida tras el tiroteo en Santa María del Granjeno. Las autoridades investigan.

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