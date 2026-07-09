Bloqueo por Mala Calidad de Agua en Ecatepec: Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Habitantes de Ecatepec exigen acceso a agua potable; tomarán las ciertas calles en CDMX para protestar

Habitantes de EcatepecHabitantes de Ecatepec hicieron una cadena humana el pasado 17 de junio de 2026 para exigir el acceso al agua potable. Foto:

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