Bloqueo por Mala Calidad de Agua en Ecatepec: Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Hoy, 9 de julio de 2026, habrá una manifestación por parte de habitantes de Ecatepec por mala calidad del agua en su municipio, en N+ te decimos cuál es la zona afectada en la Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes exigen el acceso a agua limpia y denuncian presuntos problemas en la calidad del suministro que reciben en sus hogares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Cuerpo Embolsado en Ecatepec, Edomex

¿Dónde es el bloqueo por la calidad del agua en Ecatepec?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la protesta se lleva a cabo a partir de las 09:00 horas frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Los participantes convocaron a una tercera cadena humana con el objetivo de visibilizar su demanda por el acceso a agua limpia y de calidad.

La protesta busca defender el derecho de las familias a contar con agua apta para el uso doméstico y solicitar atención de las autoridades ante las condiciones del servicio que, aseguran, afecta a habitantes de Ecatepec.

Entre sus principales peticiones se encuentra la implementación de acciones que garanticen un suministro de agua en condiciones adecuadas para la población.

FBPT