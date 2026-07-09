Taxi y Auto Chocan de Frente en la Zona Centro de Veracruz; Hay Heridos

La noche del miércoles 8 de julio se registró un aparatoso choque frontal entre un taxi y un automóvil particular sobre la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura del kilómetro 1, frente a las instalaciones del C4, donde según los primeros reportes tres personas resultaron lesionadas.

En el accidente se vieron involucrados un vehículo color rojo y un taxi del municipio de de Fortín, con el número económico 329. Debido a la fuerza del impacto, ambas unidades resultaron con severos daños materiales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tres Lesionados el Saldo de Fuerte Choque Automovilístico en Veracruz

Al lugar acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia de Cruz Ámbar, Protección Civil, Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, Águilas Negras, Bomberos de Fortín y elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes.

Tres personas resultaron lesionadas; una de ellas presentó lesiones de consideración y fue llevada a un hospital de la ciudad de Córdoba para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Camioneta se estrella contra vehículo estacionado en Veracruz

Una camioneta de color blanco se impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado en la calle 45 de la colonia Lázaro Cárdenas o el camino que conduce hacia Amatlán de los Reyes en la zona centro del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 9 de julio y de acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba sobre la vialidad cuando por causas desconocidas, terminó impactándose contra la unidad estacionada causando un saldo de daños materiales cuantiosos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales y la autoridad vial deslindo responsabilidades.