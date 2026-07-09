Taxi y Auto Chocan de Frente en la Zona Centro de Veracruz; Hay Heridos

Fuerte choque frontal en la carretera Fortín-Huatusco deja como saldo daños materiales cuantiosos y tres personas con diversas lesiones.

Chocan de frente un taxi y un auto en la carretera Fortín-Huatusco hay tres personas lesionadas.Foto: Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín

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Choque frontal en la carretera Fortín-Huatusco: tres heridos y vehículos destrozados. La Guardia Nacional investiga el incidente.

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