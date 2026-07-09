Crecida de Río Boquerón Deja Incomunicada a Comunidad Loma Fina de Paso de Ovejas, Veracruz

Las lluvias recientes han dejado afectaciones considerables en distintas zonas de la entidad veracruzana, tal como ocurrió en la comunidad de Loma Fina, en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz

Crecida de Río Boquerón Deja Incomunicada a Comunidad Loma Fina de Paso de Ovejas, VeracruzFoto: N+

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Río El Boquerón arrasa con Loma Fina en Veracruz, dejando a la comunidad aislada. Habitantes trabajan para despejar el camino. Conoce más sobre las afectaciones.

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