Crecida de Río Boquerón Deja Incomunicada a Comunidad Loma Fina de Paso de Ovejas, Veracruz

En el municipio de Paso de Ovejas, la comunidad de 'Loma Fina' quedó incomunicada durante el transcurso de este miércoles ocho de julio. Esto tras registrarse la crecida del río El Boquerón, la cual terminó afectando un vado que era utilizado por los habitantes para llegar a comunidades cercanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Luce el Arroyo El Boquerón en Paso de Ovejas, Veracruz, tras Desbordarse

La crecida trajo consigo una gran cantidad de palizada, ramas y hojas, ya que también derribó árboles. El río El Boquerón arrasó con todo lo que encontró a su paso y terminó bloqueando el tramo que comunica a la comunidad de 'Loma Fina'.

Habitantes de la comunidad tuvieron que llevar a cabo los trabajos de remoción de los escombros y residuos de dichos árboles y de esta manera volver a tener comunicación con comunidades cercanas.

Asimismo, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, ya que se prevé que las lluvias persistan en el estado de Veracruz. Hasta el momento solo han sido reportadas afectaciones en tramos carreteros.

De acuerdo con información recabada hasta el momento, no se tiene reporte de personas sin localizar, heridas o fallecidas derivado de las lluvias intensas que se han registrado en distintas regiones de la entidad veracruzana.

Lluvias provocan enorme socavón en puente de Minatitlán, al sur de Veracruz

La tarde de este miércoles ocho de julio, en Minatitlán, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se formó un enorme socavón en el puente que comunica hacia las instalaciones de Petróleos Mexicanos y que une a las colonias Oaxaqueña y La Bomba.

Se trata de una vialidad donde circulan unidades pesadas que, en su mayoría, transportan productos químicos y combustible, además del ferrocarril. Los habitantes señalaron el riesgo latente de que el puente pueda colapsar, ya que el deslave es bastante profundo. Pidieron la atención inmediata de las autoridades de Protección Civil de Minatitlán.