Cierran Carretera Emiliano Zapata-Actopan por Crecida de Río tras Lluvias Intensas en Veracruz

Las lluvias registradas en Veracruz han provocado la crecida de afluentes, lo cual ha afectado tramos carreteros, los cuales han sido cerrados a la circulación tras inundarse.

Cierran Carretera Emiliano Zapata-Actopan por Crecida de Río tras Lluvias Intensas en VeracruzFoto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

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Lluvias intensas en Veracruz dejan incomunicada a la comunidad de Loma Fina. La crecida del río El Boquerón arrasó con árboles y bloqueó caminos. Infórmate y toma precauciones.

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