Cierran Carretera Emiliano Zapata-Actopan por Crecida de Río tras Lluvias Intensas en Veracruz

Continúan registrándose afectaciones por las intensas lluvias de este miércoles ocho de junio. Autoridades estatales dieron a conocer que se ha cerrado el paso a los vehículos sobre la carretera Emiliano Zapata-Actopan, a la altura de Paso de la Milpa.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el cierre vial registrado en dicha carretera se registró debido a la crecida del río Actopan, localizado en la zona montañosa de la entidad veracruzana.

Asimismo, las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución y atender las indicaciones emitidas, así como evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya sea a pie, con vehículos o animales.

Lluvias provocan crecida del río El Boquerón y afectan a comunidades de Paso de Ovejas, Veracruz

La comunidad de 'Loma Fina', perteneciente al municipio de Paso de Ovejas, quedó incomunicada tras registrarse la crecida del río El Boquerón, la cual terminó afectando un vado que era utilizado por los habitantes para llegar a comunidades cercanas.

La crecida del río arrasó con lo que encontró a su paso, ya que derribó árboles y arrastró ramas y troncos, bloqueando dicho tramo que comunica a la comunidad de 'Loma Fina', por lo cual los habitantes de la comunidad llevaron a cabo trabajos de remoción de los escombros de dichos árboles y de esta manera volver a tener comunicación con comunidades cercanas.

Hasta el momento solo han sido reportadas afectaciones en tramos carreteros, sin que se tenga reporte de personas sin localizar, heridas o fallecidas derivado de las lluvias intensas que se han registrado en distintas regiones de la entidad veracruzana. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que se prevé que las lluvias persistan en el estado de Veracruz.