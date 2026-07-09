Alerta en Puebla: Nivel de Río Atoyac Alcanza Casi el 100 Por Ciento de su Capacidad

Derivado de las fuertes lluvias ocurridas en la ciudad de Puebla durante la tarde y noche de este martes 8 de julio de 2026 autoridades reportaron que el cauce del Río Atoyac se encuentra al 95 por ciento de su capacidad.

De acuerdo con el presidente municipal de la capital poblana, José Chedraui Budib, el afluente se encuentra en riesgo de desbordarse a la altura de las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac.

Cauce del Río Atoyac en la ciudad de Puebla se encuentra en un 95% de su capacidad

Desde que iniciaron las precipitaciones en la ciudad de Puebla, autoridades municipales comenzaron a monitorear el cauce del Río Atoyac para ayudar a la población a evacuar en caso de ser necesario.

En un principio, el edil había informado que el cuerpo de agua se encontraba en un 60 por ciento de capacidad, sin embargo, en menos de dos horas subió hasta un 95 por ciento, lo que puso en alerta a elementos de Protección Civil.

Por último, el alcalde aseguró que tanto la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúan el monitoreo del río, dando seguimiento a sus condiciones en tiempo real.

🚨 #Actualización



El nivel del Río Atoyac, a la altura de las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac, registra el 95% de su capacidad. Les pedimos estar atentos a la información oficial. 🌧️



Nuestro equipo mantiene el monitoreo permanente, dando seguimiento a las condiciones… pic.twitter.com/AxY4STqsGd — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 9, 2026

Se inundan calles de la ciudad de Puebla tras fuerte lluvia y granizada

Fue aproximadamente a las 18:00 horas que inició una fuerte lluvia, acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo en calles de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con varios reportes que llegaron a N+ Puebla, varias vialidades de la capital poblana se inundaron, tal es el caso de la avenida 31 Poniente, y calles de la colonia La Paz, la colonia Villa Posadas, el Centro Histórico y la zona de Los Fuertes.

Hasta el momento continúan las precipitaciones, sin embargo, en los medidores pluviales, tales como el vaso regulador Puente Negro no se registran anomalías.

Con información de N+

GMAZ