Alerta en Puebla: Nivel de Río Atoyac Alcanza Casi el 100 Por Ciento de su Capacidad

El alcalde de la ciudad de Puebla pidió a pobladores aledaños al afluente mantenerse atentos por crecida del afluente.

Alerta por Lluvia Nivel de Agua de Río Atoyac en Puebla Alcanza Máxima CapacidadFoto: N+

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Riesgo de desbordamiento en el Río Atoyac: autoridades de Puebla advierten a las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac. Mantente informado sobre el desarrollo de esta situación.

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