Sujeto Presuntamente Alcoholizado Asesinó a su Esposa en Puebla; Ya Fue Detenido

El pasado domingo 5 de julio de 2026 fue asesinada Mónica Sáenz Hérnandez presuntamente por su esposo Rafael “N” en el municipio poblano de Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre supuestamente se encontraba bajo los influjos de bebidas alcohólicas cuando le quitó la vida a su cónyuge en la demarcación antes mencionada.

Mónica Sáenz Hernández fue asesinada por su esposo Rafael “N” en Venustiano Carranza, Puebla

Según testigos, la noche del domingo Rafael “N” terminó de ver un partido de futbol en la televisión cuando fue increpado por su esposa debido a la cantidad de alcohol que habría ingerido.

Tras una fuerte discusión entre el sujeto y Mónica, este la habría atacado con un objeto punzocortante hasta quitarle la vida en su domicilio ubicado en el municipio de Venustiano Carranza.

Policías municipales de dicha demarcación fueron alertados de este crimen, por lo que llegaron al lugar de los hechos y arrestaron al presunto responsable, dejándolo a disposición de las autoridades correspondientes.

Sentencian a Jorge “N” por feminicidio de su pareja en San Martín Texmelucan, Puebla

El pasado 7 de julio se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio ocurrido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con la investigación, el 11 de junio de 2023, en Santa María Moyotzingo, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, el sentenciado agredió físicamente a su pareja sentimental al interior de un domicilio.

Al día siguiente, una de las hijas de la víctima acudió al inmueble y localizó a su madre sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades. Derivado de las diligencias practicadas, se estableció que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Con información de N+

GMAZ