Sujeto Presuntamente Alcoholizado Asesinó a su Esposa en Puebla; Ya Fue Detenido

Mónica Sáenz Hernández perdió la vida supuestamente a manos de su marido, Rafael "N", al culminar un partido de futbol.

Detenido Rafael N Feminicidio Esposa Mónica Sáenz Hernández Venustiano Carranza PueblaFoto: Facebook La Voz De La Sierra Norte De Puebla

Destacado

Feminicidio en Puebla: Mónica Sáenz Hernández fue asesinada por su esposo Rafael 'N' tras un partido de futbol. El agresor está bajo custodia. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+