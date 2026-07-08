Sobrino Presuntamente Asesina a su Tío con una Pala en Acuña

Un hombre de 64 años de edad fue asesinado la tarde de este 7 de julio en la calle Jalisco, del fraccionamiento Santa Rosa, en Ciudad Acuña. La víctima fue identificada como José Alberto “N” por una de sus hijas, de acuerdo con autoridades locales.

Según los primeros reportes, el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.

Entre las principales líneas de investigación se encuentra la presunta participación de familiares directos de la víctima.

De manera preliminar, se informó que una de las personas investigadas es Armando “N”, de 48 años de edad, cuya posible relación con el homicidio será determinada conforme avancen las indagatorias.

La hija de la víctima manifestó que su padre había sostenido una discusión con su sobrino por una propiedad. Presuntamente, el señalado tomó una pala y lo golpeó en la cabeza, ocasionándole la muerte; no obstante, esta versión continúa siendo investigada por las autoridades de la Delegación Norte II.

Joven hiere con arma punzocortante a su prima en Torreón

Otro hecho de violencia familiar se registró cuando una joven de 26 años, resultó lesionada tras ser presuntamente agredida con un arma punzocortante por su prima durante la noche del 29 de junio en el ejido Los Arenales en Torreón.

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Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente la trasladaron a la clínica de la institución, donde recibió tratamiento por las heridas que presentaba.