Sobrino Presuntamente Asesina a su Tío con una Pala en Acuña

Un hombre presuntamente asesinó a su tío con una pala en el fraccionamiento Santa Rosa en Acuña.

Sobrino Presuntamente Asesina a su Tío con una Pala en AcuñaFoto: N+

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Impactante crimen en Acuña: un hombre de 64 años fue asesinado con una pala. Las autoridades investigan la posible implicación de un familiar. ¿Qué motivó este trágico suceso?

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