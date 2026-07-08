Hallan Dos Cuerpos Entre Cobijas en Vista Hermosa en León

Dos cuerpos sin vida, entre cobijas fueron encontrados en un predio en calles de la colonia Vista Hermosa en León, autoridades investigan los hechos, no hay detenidos.

Dos cuerpos sin vida, entre cobijas fueron encontrados en un predio en calles de la colonia Vista Hermosa en León, autoridades investigan los hechos, no hay detenidos.N+

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Impactante hallazgo en Vista Hermosa, León: dos cuerpos sin vida fueron encontrados entre cobijas. Autoridades investigan, aún no hay detenidos. Más detalles en la nota.

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