La mañana de este miércoles 8 de julio, habitantes de la colonia Vista Hermosa en León, localizaron entre cobijas dos cuerpos sin vida.

Dentro de un predio baldío ubicado entre las calle Barcelona y Bilbao, transeúntes que pasaban por el lugar, detectaron varios bultos sospechosos entre cobijas.

Integrantes de diversas corporaciones resguardaron la zona

Al acercarse, pudieron ver que se trataba de los cuerpos de dos personas sin vida, por lo que se informó a la Central de Emergencias 911.

Integrantes de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno acudieron para resguardar la zona.

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Paramédicos se presentaron, siendo parte del protocolo, para confirmar lo que ya era evidente, que los cuerpos no contaban con signos vitales, por lo que lo dieron a conocer a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Se desconocen las identidades de las víctimas localizadas entre cobijas

Agentes llegaron al domicilio señalado para comenzar con las indagatorias y abrir una carpeta de investigación que esclarezca los hechos. Hasta el momento se desconoce la mecánica de su muerte y las identidades de las personas localizadas.

Después de varias horas, los cuerpos pudieron ser levantados para trasladarlos a un anfiteatro y practicarles la necropsia de ley y determinar las causas de muerte.