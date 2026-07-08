Fecha Clave por Tormenta Tropical Bertha: Alerta por Formación del Próximo Ciclón

¿Cuándo se podría formar una nueva tormenta tropical, en el Atlántico? Aquí los detalles sobre el posible ciclón Bertha

Lluvia en Monterrey, Nuevo LeónLluvia en Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Atlántico podría ver la llegada de la tormenta Bertha pronto. Infórmate sobre las previsiones y la fecha clave para su formación.

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