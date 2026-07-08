Fecha Clave por Tormenta Tropical Bertha: Alerta por Formación del Próximo Ciclón

La temporada de huracanes se mantiene activa en México y hoy, 8 de julio de 2026, autoridades emitieron un aviso por la posible formación de una nueva tormenta tropical, en el Atlántico; aquí te damos la fecha clave en que se podría fortalecer el ciclón, que se llamaría Bertha.

¿Cómo va la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico?

En el Atlantico mexicano solo se ha formado, hasta el momento, la tormenta tropical Arthur.

De acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Atlantico tendrá en 2026 una temporada con menor impacto que en 2025.

Este año, se podrían formar entre 11 y 15 tormentas tropicales con nombre.

Del total de tormentas tropicales, solo una o dos podrían fortalecerse a huracán categoría 3, 4 o 5.

Se prevé que la temporada de huracanes 2026 termine el 30 de noviembre, tanto en el Atlantico, como en el Pacífico.

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Fecha clave por posible nueva tormenta tropical Bertha

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que en los próximos días se podría formar, en el Atlantico, la segunda tormenta tropical de la temporada, después de Arthur.

De acuerdo con el informe meteorológico de hoy, “el Atlántico parece mantenerse tranquilo a medida que nos adentramos en la parte media de julio”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

La dependencia apuntó que “la fecha promedio para la formación de la segunda tormenta con nombre es el 17 de julio” de 2026 y según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, el siguiente ciclón se llamaría Bertha.

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RMT