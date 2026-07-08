Gran Ciclón Tropical, a la Vista: ¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Elida Frente a México?

La temporada de lluvias continúa activa en México y aquí te decimos cuándo se podría formar una nueva tormenta tropical, cerca del país

Efectos de la tormenta tropical Boris en Acapulco, GuerreroEfectos de la tormenta tropical Boris en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Se acerca la tormenta Elida? Conagua advierte sobre un posible ciclón en el Pacífico. Descubre cuándo podría formarse cerca de México.

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