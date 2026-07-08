Gran Ciclón Tropical, a la Vista: ¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Elida Frente a México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, 8 de julio de 2026, sobre el posible desarrollo de un ciclón en el Pacífico; aquí te damos los detalles de lo que podría ser la nueva tormenta tropical Elida.

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Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 8 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias por Ondas Tropicales

¿Cómo va la temporada de huracanes 2026?

Si se forma Elida, sería la quinta tormenta tropical en el Pacífico, luego de Amanda, Boris, Cristina y Douglas.

Hasta el momento, ningún ciclón con nombre se ha convertido en huracán.

De acuerdo con Conagua, en la temporada 2026 se podrían formar entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 podrían alcanzar la categoría de huracán 3, 4 o 5.

En tanto, en el Atlántico solo se ha formado Arthur, de las 11 o 15 tormentas tropicales que podrían ocurrir, este año.

¿Cuándo se podría formar la tormenta Elida?

La Conagua emitió un informe meteorológico hoy en el que indicó que prevé el desarrollo de una zona de baja presión cerca de México, en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La dependencia detalló que el fenómeno meteorológico mantiene 40% de probabilidad para ciclónico, en 7 días.

Si dicha zona de baja presión llegara a fortalecerse, se convertiría en la tormenta tropical Elida.

Se prevé el desarrollo de una zona de #BajaPresión frente a las costas de #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca, que mantiene 40 % de probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días.



🤓Los detalles en el gráfico👇 pic.twitter.com/iju9HD0NFX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

RMT