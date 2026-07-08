¿Tormenta Negra Impactará a 19 Estados Mañana 8 de Julio? Esto Sabemos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes a intensas para este miércoles 8 de julio de 2026 en 19 estados del país, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Ante este pronóstico, el término "tormenta negra" ha cobrado relevancia en redes sociales y entre las búsquedas de los usuarios. Sin embargo, ¿ese concepto se utiliza en México?

De acuerdo con el SMN, las circulaciones ciclónicas, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 16 y la inestabilidad atmosférica favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

El pronóstico abarca el Valle de México y la península de Yucatán, mientras que en entidades del noreste, oriente y centro del país también se prevé la posible caída de granizo.

¿Se usa el término "tormenta negra" en México?

Aunque en algunas regiones del mundo las precipitaciones superiores a 75 milímetros suelen asociarse con el término "tormenta negra", el Servicio Meteorológico Nacional no emplea esa denominación para clasificar las lluvias intensas previstas en México, ya que no forma parte de la terminología oficial utilizada por el organismo.

En realidad, esta expresión proviene del sistema de alertas meteorológicas de Hong Kong, donde las autoridades clasifican las precipitaciones mediante códigos de color: ámbar, rojo y negro, siendo este último el nivel más alto de advertencia.

En México, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), utiliza una clasificación distinta para informar sobre la intensidad de las lluvias. Las precipitaciones se dividen en:

Lluvias fuertes: de 25 a 50 milímetros.

Lluvias muy fuertes: de 50 a 75 milímetros.

Lluvias intensas: de 75 a 150 milímetros.

Lluvias torrenciales: superiores a 150 milímetros.

Por ello, aunque se pronostiquen lluvias de más de 75 milímetros o el cielo permanezca completamente cubierto por nubosidad, el SMN no emplea el término "tormenta negra". La información oficial siempre se basa en la intensidad de las precipitaciones y en los avisos meteorológicos y de Protección Civil emitidos para cada región del país.

Clima para el 8 de julio: ¿Dónde habrá tormenta mañana 8 de julio?