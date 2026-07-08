¿Tormenta Negra Impactará a 19 Estados Mañana 8 de Julio? Esto Sabemos

Las lluvias fuertes podrían provocar caída de granizo, deslaves e inundaciones

Tormenta negra en CDMX. Foto: CuartoscuroTormenta negra en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias intensas y granizo en camino: 19 estados en alerta el 8 de julio. Conoce por qué el término 'tormenta negra' no se aplica en México y qué esperar del clima.

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