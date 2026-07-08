Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, Exdirector de Pemex, en CDMX, Fiscalía Revela Delito

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido este martes 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México por agentes de la Policía Ministerial.

De acuerdo con su ficha de detención, Rodríguez Padilla fue arrestado en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes.

Actualmente, se cuenta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Al momento de su detención, el exdirector de Pemex vestía camisa blanca y pantalón de vestir negro.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su detención; no obstante, en días pasados se reportó que Rodríguez Padilla fue denunciado por su esposa por violencia familiar.

Ficha de detención del exdirector de Pemex. Foto: Registro Nacional de Detenciones

Fiscalía de CDMX y Morelos revelan delito vs Exdirector de Pemex

La Fiscalía de CDMX y Fiscalía de Morelos informó que es investigado por violencia familiar

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima por hechos ocurridos en marzo de 2026 en el estado de Morelos

Ambas fiscalías ejecutaron una orden de aprehensión contra Víctor “N”, exfuncionario público del Gobierno federal, investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja.

"La víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión".

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía CDMX, en colaboración con elementos de la Fiscalía de Morelos, localizaron al imputado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde fue aprehendido.

"En las próximas horas, Víctor “N” enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable".

¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla es un ingeniero y académico especializado en política energética. Ha sido profesor e investigador de la UNAM, donde se ha enfocado en el estudio de la industria de los hidrocarburos, la electricidad y la transición energética.

Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue director general de Pemex, cargo desde el que encabezó la estrategia de fortalecimiento de la empresa estatal y la política petrolera del gobierno federal.

A lo largo de su trayectoria ha publicado investigaciones y participado en foros especializados sobre energía, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el análisis del sector energético en México.

AMP