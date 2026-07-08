Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, Exdirector de Pemex, en CDMX, Fiscalía Revela Delito

Rodríguez Padilla fue arrestado en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes

Detención Exdirector de Pemex
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