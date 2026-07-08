30 Mil Visas Fueron Retiradas a Operadores; Sector Transportista Preocupado en Cd. Juárez

Transportistas de Ciudad Juárez advierten que la cancelación de visas B1 y B2 a operadores de carga podría afectar el cruce de mercancías, generar retrasos y elevar costos para la industria.

transportistas de Ciudad JuárezFoto: N+

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Cancelación de visas a 20 mil operadores mexicanos podría retrasar mercancías y elevar costos. ¿Qué significa esto para la industria en Cd. Juárez?

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