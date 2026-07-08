30 Mil Visas Fueron Retiradas a Operadores; Sector Transportista Preocupado en Cd. Juárez

La cancelación de visas B1 y B2 a operadores de transporte de carga comenzó a generar preocupación entre el sector transportista de Ciudad Juárez, debido al posible impacto que la medida podría tener en el comercio internacional y en la cadena de suministro entre México y Estados Unidos.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, explicó que la decisión obedece a un mayor control por parte de las autoridades estadounidenses, luego de que empresas de ese país manifestaran inconformidades por presuntas condiciones de competencia desiguales dentro de la industria del autotransporte.

De acuerdo con el dirigente, entre abril de 2025 y abril de 2026 fueron canceladas alrededor de 30 mil visas de este tipo a operadores extranjeros en Estados Unidos, de las cuales aproximadamente 20 mil correspondieron a conductores mexicanos.

"Este tipo de visas le fueron retiradas primero a 30 mil operadores extranjeros en Estados Unidos de abril del 2025 a abril del 2026; de esas 30 mil visas que fueron retiradas, 20 mil son de mexicanos", señaló.

Advierten posibles retrasos e incremento en costos

Manuel Sotelo indicó que la reducción de operadores autorizados para ingresar a Estados Unidos podría repercutir directamente en el traslado de mercancías y en el abastecimiento de materias primas para la industria instalada en la frontera.

Explicó que empresas estadounidenses denunciaron que algunos operadores mexicanos laboraban bajo condiciones salariales distintas, lo que, afirmó, generó reclamos ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

"Las empresas americanas que hacen las cosas bien se quejaron con el Departamento de Transporte de Estados Unidos porque están compitiendo en algo que no podemos competir, porque al operador mexicano que está trabajando en estas condiciones le pagan menos", comentó.

El dirigente agregó que, aunque el impacto inicial recae sobre las compañías estadounidenses, eventualmente podría afectar a la industria mexicana.

"Ellos son los que se están quedando un poco cortos de operadores; al final del día va a afectarnos a nosotros porque la materia prima que viene desde el norte de Estados Unidos no va a llegar o va a llegar más cara", explicó.

Por su parte, operadores de cruces internacionales señalaron que conservar una visa B1 o B2 requiere cumplir diversos requisitos, entre ellos contar con conocimientos básicos del idioma inglés para responder durante inspecciones o atender situaciones de emergencia.

Miguel Rubio, operador de cruces internacionales, indicó que uno de los principales riesgos para perder la autorización es verse involucrado en irregularidades durante el transporte de mercancías.

"Lo más principal es una carga contaminada... y hay algunas empresas que no pagan impuestos, lo que conlleva a perder la visa", afirmó.