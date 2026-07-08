Caso de Agentes de la Guardia Nacional Detenidos en Ciudad Juárez Queda en Manos de la FGR

La Fiscalía de Chihuahua informó que la investigación contra cinco elementos de la Guardia Nacional detenidos por presunta extorsión y secuestro exprés corresponde a la FGR.

Aeropuerto de Ciudad JuárezFoto: N+

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Cinco agentes de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez son investigados por la FGR por presunta extorsión y secuestro exprés. ¿Qué implica esto para la seguridad en el aeropuerto?

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