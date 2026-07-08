Caso de Agentes de la Guardia Nacional Detenidos en Ciudad Juárez Queda en Manos de la FGR

La investigación en contra de cinco elementos de la Guardia Nacional acusados de los presuntos delitos de extorsión y secuestro exprés corresponde al ámbito federal, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con la autoridad estatal, al tratarse de agentes federales adscritos a la seguridad del Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, la carpeta de investigación es encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía estatal precisó que, aunque el caso es de competencia federal, no se descarta que puedan iniciarse investigaciones en el ámbito local en caso de que existan denuncias o hechos similares relacionados con otros elementos.

Empresarios y transportistas respaldan investigaciones

La detención de los cinco agentes generó reacciones entre representantes del sector empresarial y del transporte, quienes coincidieron en que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley y sin afectar la imagen de toda la corporación.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, señaló que las detenciones representan un mensaje positivo para el sector, que diariamente enfrenta riesgos de inseguridad en las carreteras del país.

"Eso nos devuelve un poquito la tranquilidad, sobre todo en el sector transporte, donde estamos un poquito golpeados por la inseguridad que tenemos en las carreteras del país. Gracias a Dios en el estado de Chihuahua no tenemos ese tipo de problemas, pero en el centro del país hay un problema muy fuerte con la delincuencia", expresó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Iván Pérez, consideró que la actuación de las autoridades fortalece el Estado de derecho y demuestra que ninguna persona está por encima de la ley.

"Nuestro trabajo como organismo empresarial es sembrar la confianza en las autoridades... primero, qué bueno que los aprehendieron", señaló, al tiempo que pidió evitar generalizaciones: "No por cinco personas tenemos que estigmatizar a una institución".

Mientras continúan las investigaciones, la operación del Aeropuerto Internacional Abraham González se mantiene sin cambios. Durante un recorrido por la terminal aérea se observó que permanece el mismo despliegue de elementos federales tanto al interior como en el exterior de las instalaciones.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre modificaciones en el operativo de seguridad, por lo que las actividades en el aeropuerto continúan con aparente normalidad.