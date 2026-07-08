Carro Sin Freno Choca Contra Camioneta y Barda de Kínder en Monterrey

Un automovilista resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una camioneta y la barda de un kínder, en un accidente registrado durante la mañana del lunes 6 de julio en la colonia Villas La Rioja, al sur del municipio de Monterrey.

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De acuerdo con la información, el conductor aparentemente se quedó sin frenos cuando intentaba estacionar su automóvil en una calle con una pronunciada pendiente, situación que provocó que perdiera el control de la unidad. En su trayectoria impactó una camioneta y después se impaco con la barda del plantel educativo, además de que estuvo a punto de atropellar a dos personas que se encontraban en el lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en el cruce de Paseo del Campestre y Paseo de la Enredadera, en la colonia Villas La Rioja. El automovilista fue identificado como José Gerónimo, de 60 años de edad, quien quedó prensado al interior de su automóvil debido a la fuerza del impacto.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León utilizaron herramienta especializada de rescate urbano para liberar al conductor, quien permanecía atrapado en el vehículo. Tras varios minutos de maniobras, el hombre fue rescatado y atendido por paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y municipal, además de personal de la Cruz Roja y de los servicios médicos de Salud estatal.

El lesionado fue trasladado al Hospital Universitario, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Las autoridades reportaron que su estado de salud es grave. El accidente movilizó a diversas corporaciones de auxilio, quienes aseguraron el área mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas.

Asimismo, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del percance, aunque de manera preliminar se informó que el vehículo presuntamente presentó una falla de frenos cuando el conductor intentaba estacionarse en una de las calles con mayor pendiente del sector.

Piden topes preventivos tras choque de carro en Kínder en Monterrey

Después del accidente ocurrido en la colonia Villas La Rioja, vecinos del sector solicitaron a las autoridades la instalación de topes preventivos y muros de contención en la zona donde constantemente circulan vehículos.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que el automóvil sin frenos, desciende sin control hasta impactarse contra una camioneta y posteriormente contra la barda del kínder.