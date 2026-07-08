Carro Sin Freno Choca Contra Camioneta y Barda de Kínder en Monterrey

Un automovilista perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una camioneta y la barda de un kínder en la colonia Villas La Rioja, al sur de Monterrey.

Pierde Control y se Estrella contra Camioneta en MonterreyFoto: Protección Civil de NL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un auto sin frenos causa caos en Monterrey al estrellarse contra una camioneta y la barda de un kínder. Vecinos piden topes preventivos. Conoce más sobre este incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+