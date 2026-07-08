Mujer Cae a Fosa Abierta Durante Sepelio en Panteón de Saltillo

Elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos se movilizaron al panteón Santo Cristo en la ciudad de Saltillo, luego del reporte de una mujer que cayó al interior de una fosa abierta mientras asistía a un servicio funerario.

La lesionada, de 57 años, caminaba entre las sepulturas cuando accidentalmente no se percató de que una tumba permanecía abierta, por lo que cayó varios metros al interior de la excavación.

Debido a la profundidad de la fosa, fue necesario implementar un operativo de rescate.

Luego de ser rescatada, la mujer recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos y posteriormente fue trasladada a la clínica 2 del IMSS para una valoración médica. En tanto, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y prevenir nuevos incidentes.

Rescatan a mujer tras caer a tumba en panteón de Saltillo

Un accidente similar ocurrió a inicios del año cuando una mujer de 50 años resultó lesionada luego de caer al interior de una tumba mientras caminaba por el panteón San Isidro, en Saltillo.

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Tras ser rescatada, la afectada fue trasladada en código amarillo a un hospital, donde recibió atención médica por una fractura de tobillo y un golpe en la cabeza. Durante las maniobras de auxilio, un bombero también cayó a una tumba, aunque logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad.