Mujer Cae a Fosa Abierta Durante Sepelio en Panteón de Saltillo

Una mujer cayó a una fosa abierta durante un sepelio en el panteón Santo Cristo en Saltillo.

Mujer Cae a Fosa Abierta Durante Sepelio en Panteón de SaltilloFoto: N+

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Impactante rescate en Saltillo: Mujer de 57 años cae en fosa abierta durante un sepelio en el panteón Santo Cristo. Bomberos y paramédicos al rescate.

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