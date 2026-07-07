Trailero Ataca con Arma Blanca a Conductor tras Choque en Gómez Palacio
Un trailero atacó con un arma blanca a un conductor luego de un choque en el Parque Industrial de Gómez Palacio.
Foto: N+
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Impactante ataque en Gómez Palacio: un trailero apuñaló a un conductor tras un choque. La policía detuvo al agresor. Descubre más sobre este violento incidente.
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PorRedacción N+
La tarde del 6 de julio, un trailerolesionó con un arma blanca al conductor de un vehículo que chocó en el ParqueIndustrial de la ciudad de GómezPalacio.
DanielAlberto"N" de 41 años, circulaba en un camión luego de chocar por detrás a un vehículo por lo que se bajó a discutir con el conductor del automóvil.
Al bajarse de sus respectivos vehículos, los conductores comenzaron a agredirse físicamente y Daniel Alberto "N" sacó de entre sus ropas, un arma blanca ocasionando lesiones en el cuello, brazo y tórax a JesúsMoreno de 37 años.
Los hechos se registraron en la callePiedrasNegras, esquina con Gunacevi. El conductor del tráiler fue detenido por la Policía Municipal de Gómez Palacio y fue puesto a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.
Ambos vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades y JesúsMorenofue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Atacan con arma blanca a joven en colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras
Autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen abierta una investigación para esclarecer la agresión en la que resultó lesionado con un armablanca, JuanAlvarado de 20 años, en hechos registrados en la coloniaLázaroCárdenas en PiedrasNegras.
Tras el incidente, paramédicos brindaron los primero auxilios al joven, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada.