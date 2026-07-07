Trailero Ataca con Arma Blanca a Conductor tras Choque en Gómez Palacio

La tarde del 6 de julio, un trailero lesionó con un arma blanca al conductor de un vehículo que chocó en el Parque Industrial de la ciudad de Gómez Palacio.

Daniel Alberto "N" de 41 años, circulaba en un camión luego de chocar por detrás a un vehículo por lo que se bajó a discutir con el conductor del automóvil.

Al bajarse de sus respectivos vehículos, los conductores comenzaron a agredirse físicamente y Daniel Alberto "N" sacó de entre sus ropas, un arma blanca ocasionando lesiones en el cuello, brazo y tórax a Jesús Moreno de 37 años.

Los hechos se registraron en la calle Piedras Negras, esquina con Gunacevi. El conductor del tráiler fue detenido por la Policía Municipal de Gómez Palacio y fue puesto a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.

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Ambos vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades y Jesús Moreno fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Atacan con arma blanca a joven en colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen abierta una investigación para esclarecer la agresión en la que resultó lesionado con un arma blanca, Juan Alvarado de 20 años, en hechos registrados en la colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras.

Tras el incidente, paramédicos brindaron los primero auxilios al joven, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada.

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Según los reportes, el afectado fue atacado con un cuchillo por uno o varios individuos. Las autoridades investigan si la víctima conocía a sus agresores para determinar alguna línea de investigación.