Trailero Ataca con Arma Blanca a Conductor tras Choque en Gómez Palacio

Un trailero atacó con un arma blanca a un conductor luego de un choque en el Parque Industrial de Gómez Palacio.

Trailero Ataca con Arma Blanca a Conductor tras Choque en Gómez PalacioFoto: N+

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Impactante ataque en Gómez Palacio: un trailero apuñaló a un conductor tras un choque. La policía detuvo al agresor. Descubre más sobre este violento incidente.

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