Mano de Trabajador Quedó Atrapada en una Máquina en Piedras Negras

Un trabajador resultó severamente lesionado luego de que su mano quedara atrapada en una máquina mientras realizaba sus labores en Piedras Negras, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Isidro Almendra de 22 años presentó lesiones y quemaduras de segundo grado en su mano derecha luego de que fuera atrapada por la máquina que operaba.

El lesionado fue trasladado por socorristas de bomberos a una clínica particular para que recibiera atención médica. Afortunadamente, el estado de salud es reportado como fuera de peligro.

Trabajador cae de 10 metros mientras laboraba en construcción de Lerdo

Otro accidente laboral se registró el 3 de julio cuando, un trabajador resultó lesionado luego de caer de aproximadamente 10 metros de altura mientras realizaba sus labores en una obra ubicada en la colonia Plácido Domingo, en Lerdo.

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La víctima, identificada como Víctor de 40 años, sufrió la fractura de dos costillas y perdió el conocimiento tras el impacto. Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica.