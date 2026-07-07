Mano de Trabajador Quedó Atrapada en una Máquina en Piedras Negras

Un trabajador sufrió lesiones y quemaduras de segundo grado luego de que su mano quedara atrapada en una máquina en Piedras Negras.

Mano de Trabajador Quedó Atrapada en una Máquina en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante accidente en Piedras Negras: trabajador de 22 años sufre quemaduras de segundo grado al quedar atrapada su mano en una máquina. Su estado es estable. Descubre más detalles.

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